Mit Stöcken und Steinen
Navy CIS
Folge 4: Mit Stöcken und Steinen
42 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Parker trommelt sein Team zusammen, um einen Militärangriff zu vereiteln. Weil Direktor Vance nicht erreichbar ist, müssen sie sich jedoch mit seinem Vertreter Sweeney auseinandersetzen. Dieser scheint eine ganz eigene Strategie zu verfolgen. Währenddessen gehen Jimmy und Jessica einen Schritt aufeinander zu und suchen ein klärendes Gespräch ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
