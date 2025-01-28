Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Mit Stöcken und Steinen

"CBS Serien"Staffel 22Folge 4vom 28.01.2025
Mit Stöcken und Steinen

Mit Stöcken und SteinenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 4: Mit Stöcken und Steinen

42 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12

Parker trommelt sein Team zusammen, um einen Militärangriff zu vereiteln. Weil Direktor Vance nicht erreichbar ist, müssen sie sich jedoch mit seinem Vertreter Sweeney auseinandersetzen. Dieser scheint eine ganz eigene Strategie zu verfolgen. Währenddessen gehen Jimmy und Jessica einen Schritt aufeinander zu und suchen ein klärendes Gespräch ...

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen