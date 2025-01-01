Navy CIS
Folge 12: Verdacht
43 Min.Ab 12
In einer Kleinstadt wird eine Navy-Angehörige, die aus Kuwait stammt, ermordet aufgefunden. Der NCIS ermittelt unter schwierigen Bedingungen, weil die Polizei vor Ort wichtige Spuren vernichtet hat. Der Verdacht fällt auf einen in der Stadt lebenden Iraker, mit dem sich die Ermordete kurz vor ihrem Tod getroffen hat - doch der Mann ist sauber. Aber mit ihm sind damals zwei andere Männer aus dem Irak in die USA eingereist, und die scheinen sehr fragwürdige Gestalten zu sein ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
