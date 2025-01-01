Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Der Hintermann

Staffel 4Folge 7
Folge 7: Der Hintermann

40 Min.Ab 12

Im Army-Navy Club stirbt Colonel Cooper im Sandbunker auf dem Golfplatz, nachdem eine Bombe hochgegangen ist. Sein Sohn Josh ist der einzige Zeuge dieses entsetzlichen Verbrechens. Als Gibbs und sein Team am Tatort auftauchen, werden sie von der CID-Ermittlerin Hollis Mann begrüßt, mit der sie zusammen die Untersuchungen durchführen sollen. Gemeinsam verfolgen die Spezialisten verschiedene Spuren - doch bald gibt es den nächsten Anschlag ...

