Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Die kleine Schwester

"CBS Serien"Staffel 4Folge 9
Die kleine Schwester

Die kleine SchwesterJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 9: Die kleine Schwester

43 Min.Ab 16

McGees jüngere Schwester Sarah taucht eines Nachts völlig außer sich bei ihm auf und sagt, dass sie eventuell einen Menschen umgebracht hat. Sie kann sich aber an nichts mehr erinnern! McGee meldet sich krank und will seiner Schwester helfen. Am nächsten Tag bekommt er zufällig mit, wie Gibbs und sein Team Jeff Petty, Sarahs Ex-Freund, tot vom Campus bergen. Die Beweislage wird so erdrückend, dass McGee Sarah schließlich zum NCIS bringt, um Licht ins Dunkel zu bringen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen