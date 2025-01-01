Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Das Buch zum Mord

"CBS Serien"Staffel 4Folge 20
Das Buch zum Mord

Das Buch zum MordJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 20: Das Buch zum Mord

42 Min.Ab 12

Aufgrund einer Schreibblockade hat McGee derzeit die Arbeit an seinem neuen Buch eingestellt. Noch ist die Geschichte nicht komplett, aber die Grundhandlung findet plötzlich in der Realität statt, als zwei Leichen gefunden werden, die McGees Romanfiguren zum Verwechseln ähnlich waren. Auch andere Indizien am und um den Tatort zeugen von McGees Fiktion, doch wer konnte Zugriff auf das unveröffentlichte Manuskript haben? Schnell steht die Verlegerin unter dringendem Tatverdacht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen