Navy CIS
Folge 13: Giftgas
43 Min.Ab 16
Ein Major der Marines wird tot in der Kanalisation gefunden. Er starb an einem Giftgas, dessen Einsatz verboten ist und nur noch zu Forschungszwecken benutzt werden darf. Gibbs und sein Team stoßen bei den Recherchen bald auf einen alten Bekannten: Mamoun Sharif. Sharif hat sich zehn Kilogramm des Giftgases beschafft und damit 108.000 Ein-Dollar-Scheine kontaminiert. Die will er unter die Leute bringen, um seine Familie zu rächen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren