Navy CIS
Folge 22: Der blinde Fotograf
43 Min.Ab 16
Der blinde Fotograf Scott findet seine Motive, indem er Geräuschen und Gerüchen folgt. Sein letztes Motiv lockte durch seinen Duft nach Obst. Scott ahnte nicht, dass er die Leiche eines Marines fotografierte. Die Indizien ergeben, dass der Tote mit einem Kollegen Gelder der Navy veruntreut hat. Kurze Zeit später findet man auch den Mittäter tot auf. Gibbs' Assistent kommt hinter das Geheimnis des Geruchs: Diabetiker, deren Insulindosis überfällig ist, riechen nach Obst ...
