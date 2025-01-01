Navy CIS
Folge 19: Der Hinterhalt
43 Min.Ab 16
Paula Cassidys Team ist in einen heiklen Fall involviert, der sich um eine terroristische Organisation windet. Dabei tappen zwei ihrer Agenten in eine Falle und kommen bei einem Selbstmordanschlag ums Leben. Cassidy gibt sich für diesen schrecklichen Vorfall die Schuld und will nun mit der Unterstützung von Gibbs die Verantwortlichen zur Strecke bringen, die ihre Männer auf dem Gewissen haben. Während der Ermittlungen lüftet Gibbs ein Geheimnis, das einen seiner Leute betrifft.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
