"CBS Serien" Staffel 6 Folge 1
Folge 1: Aus den Augen ...

42 Min. Ab 12

Petty Officer Vargo ist ermordet worden. Gibbs ermittelt mit seinem neuen Team, bestehend aus Agent Langer, Agent Lee aus der Rechtsabteilung und Agent Keating, einem IT-Fachmann. Vargo hatte hochbrisantes Material von einem Computer heruntergeladen, vermutlich musste er deswegen sterben. Mit Tonys und Zivas Hilfe gelingt es Gibbs und Vance, herauszufinden, was die brisanten Dateien enthalten: Schlachtpläne der US-Streitkräfte für den Fall eines Angriffs auf Israel.

