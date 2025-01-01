Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Kollateralschaden

"CBS Serien"Staffel 6Folge 7
Kollateralschaden

KollateralschadenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 7: Kollateralschaden

42 Min.Ab 12

Bei einem Überfall auf die Bank eines Navy-Stützpunktes wird der Wachmann Ray Vittorio erschossen. Der Agent Dwayne Wilson wird dem Team um Gibbs zugeteilt. Gemeinsam mit Wilson geht Gibbs dem Fall auf den Grund. Vittorios Sohn Joey war an einem Diamantenraub beteiligt und ist seitdem mit den Steinen untergetaucht - seine Komplizen bei dem Raub wussten sich nicht anders zu helfen, als Ray zu erschießen, um Joey aus dem Versteck zu locken ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen