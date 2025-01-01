Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Heimkehr

"CBS Serien"Staffel 6Folge 25
Heimkehr

HeimkehrJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 25: Heimkehr

42 Min.Ab 12

Als Ziva nach Hause kommt, sieht sie Tony und Rivkin verletzt am Boden liegen. Tony hat seinen Gegner in Notwehr angeschossen, kurz darauf stirbt Rivkin. Nachdem Zivas Wohnung in Washington in Folge einer Explosion ausgebrannt ist, fliegt Vance mit Gibbs, Ziva und Tony nach Tel Aviv, wo man mit dem Mossad in Sachen Terrorbekämpfung zusammenarbeiten will. Doch Ziva fühlt sich von ihrem Vater, Tony und dem Mossad verraten. Sie kann Tony nicht verzeihen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen