Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Der Traum vom Ruhm

"CBS Serien"Staffel 6Folge 6
Der Traum vom Ruhm

Der Traum vom RuhmJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 6: Der Traum vom Ruhm

42 Min.Ab 12

Eine männliche Leiche wird gefunden und kurz darauf bekommt Gibbs' Team ein Video, das die Ermordung des Mannes zeigt. Tatverdächtig sind Tommy und Rose, zwei Bandmitglieder des Opfers. Die beiden geben Gibbs Hinweise auf Sam Loomis, den Regisseur ihres Musikvideos. Während der Befragung stirbt Loomis allerdings qualvoll. Die Hinweise, dass Gibbs das nächste Opfer sein könnte, halten ihn nicht davon ab, zu einem neuen Tatort zu fahren und eine Überraschung vorzufinden ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen