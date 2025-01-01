Navy CIS
Folge 6: Der Traum vom Ruhm
42 Min.Ab 12
Eine männliche Leiche wird gefunden und kurz darauf bekommt Gibbs' Team ein Video, das die Ermordung des Mannes zeigt. Tatverdächtig sind Tommy und Rose, zwei Bandmitglieder des Opfers. Die beiden geben Gibbs Hinweise auf Sam Loomis, den Regisseur ihres Musikvideos. Während der Befragung stirbt Loomis allerdings qualvoll. Die Hinweise, dass Gibbs das nächste Opfer sein könnte, halten ihn nicht davon ab, zu einem neuen Tatort zu fahren und eine Überraschung vorzufinden ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren