Navy CIS
Folge 20: Der Schatz des Piraten
42 Min.Ab 12
Der CIA-Agent Kort bittet Gibbs um Hilfe bei einem Fall. Er will den Gangsterboss Siravo und dessen Imperium hochgehen lassen. Schon bald stößt das NCIS auf Perry, den Buchhalter Siravos. Dieser hatte eine Geldwäscherei betrieben und muss nun selbst um sein Leben bangen. Doch ganz so unschuldig wie er vorgibt, ist Perry nicht. Nun liegt es an Kort und Gibbs, das Geld sicherzustellen und die Gangster endlich hinter Schloss und Riegel zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
