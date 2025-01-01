Navy CIS
Folge 10: Fight Club
42 Min.Ab 12
Eine Party am Lagerfeuer findet ein jähes Ende, als der 26-jährige Petty Officer Greg Collins aus dem Gebüsch torkelt und tot zusammenbricht. Es scheint, als sei Collins Opfer eines Unfalls geworden. Doch sein Körper weist erhebliche Verletzungen auf, die aus einer brutalen Schlägerei stammen. Schon bald stellt sich der mehrfach vorbestrafte Sam Bennett beim NCIS und berichtet, er und Collins hätten gelegentlich an illegalen Boxkämpfen teilgenommen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren