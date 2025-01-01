Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Der verschwundene Ring

"CBS Serien"Staffel 6Folge 14
Der verschwundene Ring

Der verschwundene RingJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 14: Der verschwundene Ring

42 Min.Ab 12

Rebecca Jennings und ihr Ex-Verlobter Kevin Nelson tauchen im Büro der NCIS auf, um den Vater der jungen Frau, einen Angestellten des Geheimdienstes, als vermisst zu melden. Schon bald erfahren sie, wieso der Mann nicht aufgetaucht ist, als sie verabredet waren: Er wurde ermordet. Jetzt liegt es an Gibbs herauszufinden, wieso Jennings erschlagen, vergiftet und zu guter Letzt aufgeschlitzt und ausgeweidet wurde. Und woher kommt die Grünfärbung in seinem Darm?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen