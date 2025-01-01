Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Ab 12

Noah, der Sohn eines Navy-Kommandanten, findet auf dem heimischen Stützpunkt eine Waffe. Als seine Mutter sie entdeckt, meldet sie sich beim NCIS. Noah gibt zu, die Waffe nicht auf dem Spielplatz, sondern im Wald neben einer Leiche gefunden zu haben. Abby ist der festen Überzeugung, dass auf dem Revolver ein Fluch liegt, denn schon bald wird Joey Ellis tot aufgefunden. Auch er hatte Kontakt mit der Waffe.

