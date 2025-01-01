Navy CIS
Folge 19: Der Fluch der Waffe
42 Min.Ab 12
Noah, der Sohn eines Navy-Kommandanten, findet auf dem heimischen Stützpunkt eine Waffe. Als seine Mutter sie entdeckt, meldet sie sich beim NCIS. Noah gibt zu, die Waffe nicht auf dem Spielplatz, sondern im Wald neben einer Leiche gefunden zu haben. Abby ist der festen Überzeugung, dass auf dem Revolver ein Fluch liegt, denn schon bald wird Joey Ellis tot aufgefunden. Auch er hatte Kontakt mit der Waffe.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren