Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Vater und Sohn

"CBS Serien"Staffel 6Folge 4
Vater und Sohn

Vater und SohnJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 4: Vater und Sohn

42 Min.Ab 12

Ethan Lacombe, ein Marine aus Stillwater, und sein Kamerad Taylor werden zusammengeschlagen. Taylor stirbt, während Lacombe schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird. Gibbs' Team wird auf den Fall angesetzt. Das Pikante: Gibbs stammt auch aus Stillwater und trifft bei seinen Ermittlungen auf alte Freunde, Feinde und seinen Vater, zu dem er jahrelang keinen Kontakt hatte. Schon bald ist der Minenbesitzer Winslow verdächtig, mit dem Fall etwas zu tun zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen