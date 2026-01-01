Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 6 Folge 5
Folge 5: Der falsche Zeuge

42 Min. Ab 12

Der ehemalige Marine Sergeant Jack Kale wird vom FBI in Obhut genommen, da er als Hauptzeuge in einem Mordprozess gegen den Gangsterboss Rick Azari aussagen soll. Kale soll vor Ort gewesen sein, als ein Drogendealer ermordet wurde. Die Kunden waren Kameraden von Kale, und um sie zu schützen, schweigt er. Kurz vor dem Beginn des Prozesses treffen Kale und Azari aufeinander ...

