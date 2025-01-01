Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Wurst Case
22 Min.
Harald, der Chef der Wurstfabrik, wird tot zwischen Schweinehälften von seinem Mitarbeiter Kalle aufgefunden. Dieser gilt als erster Verdächtiger, kann er doch jetzt die Geschäfte leiten und steht an der Spitze des Unternehmens. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass Harald im Begriff war, das Leben eines anderen zu zerstören. Wer hat es auf ihn abgesehen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1