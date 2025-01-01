Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf dem Scheideweg

SAT.1Staffel 12Folge 5
Auf dem Scheideweg

Folge 5: Auf dem Scheideweg

22 Min.

Die Taxifahrerin Eva Wüllner wird vergewaltigt aufgefunden. Ist sie Opfer des Serienvergewaltigers geworden? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und entdecken ein dunkles Geheimnis, welches Eva mit ihrem Peiniger verbindet ...

