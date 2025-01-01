Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 13: Mitgenommen
23 Min.
Die Studentin Laura Siebke wird auf ihrer Autofahrt von München nach Duisburg auf einem Rastplatz vergewaltigt und in den Kofferraum ihres Autos gesperrt. Als sie in Duisburg gefunden wird, fehlt vom Täter jede Spur. Es stellt sich heraus, dass das Opfer Mitfahrgelegenheiten angeboten hatte und dass der Vergewaltiger nicht allein handelte. Eine Jagd nach den Tätern beginnt ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1