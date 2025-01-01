Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mitgenommen

SAT.1Staffel 12Folge 13
Folge 13: Mitgenommen

23 Min.

Die Studentin Laura Siebke wird auf ihrer Autofahrt von München nach Duisburg auf einem Rastplatz vergewaltigt und in den Kofferraum ihres Autos gesperrt. Als sie in Duisburg gefunden wird, fehlt vom Täter jede Spur. Es stellt sich heraus, dass das Opfer Mitfahrgelegenheiten angeboten hatte und dass der Vergewaltiger nicht allein handelte. Eine Jagd nach den Tätern beginnt ...

SAT.1
