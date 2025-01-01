Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein stechender Schmerz

SAT.1Staffel 12Folge 18
Ein stechender Schmerz

Folge 18: Ein stechender Schmerz

23 Min.

Schutzpolizisten verhindern Schlimmeres, als Joachim Lemke auf seinen Kollegen Michael Holzer einschlägt. Als die Schupos die beiden trennen, bricht Lemke zusammen: Holzer soll seine Schwester Laura vergewaltigt haben ... Das Problem: Das mutmaßliche Missbrauchsopfer schweigt hartnäckig.

