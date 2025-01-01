Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 10
Folge 10: Wenn Liebe Leiden schafft

23 Min.

Trotz zahlreicher Blessuren leugnet die hübsche Russin Galina Haufler Opfer häuslicher Gewalt zu sein. Dann wird ihr Mann Andrej tot aufgefunden. Hat die junge Frau etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun? Die Antwort erstaunt sogar die erfahrenen Kommissare ...

SAT.1
