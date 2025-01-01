Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: Nachgetreten
23 Min.
Im Vorraum einer Bank wird eine obdachlose Frau zusammengetreten, sie stirbt. Auf dem Überwachungsvideo sind die Täter nicht eindeutig zu erkennen. Plötzlich taucht im Netz ein weiteres Video auf und ein wichtiger Zeuge verschwindet ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1