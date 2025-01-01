Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 19: Alle Zeit der Welt
23 Min.
Die 18-jährige Susi Klar hatte sich so sehr auf den Tag gefreut, an dem ihr Vater aus der Haft entlassen wird. Doch kaum ist er frei, wird er vor einen Bus gestoßen und stirbt. Susi ist am Boden zerstört. Sie glaubt den Täter zu kennen und will Rache.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1