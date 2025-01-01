Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Überdosis Liebe
23 Min.
Die gerade wieder frisch liierte Eva wird tot auf der Frauentoilette einer Diskothek von ihrem Freund Jonas gefunden. Es stellt sich heraus, dass nicht nur Jonas Gefühle für Eva hatte. Die Kommissare ermitteln zwischen verletzten Gefühlen, Eifersucht und Liebestaumel.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1