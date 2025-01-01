Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Aus Schrot und Korn

SAT.1Staffel 12Folge 21
Aus Schrot und Korn

Aus Schrot und KornJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 21: Aus Schrot und Korn

23 Min.

Bäckergesellen finden ihren Chef Mario Drahlske kopfüber und tot in einer Teigrührmaschine der Backstube. Jemand hat den Juniorchef im Teig erstickt. Die Kommissare ermitteln im Umfeld des jungen Mannes und stoßen auf ein dunkles Familiengeheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen