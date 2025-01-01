Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: In die Falle gelokt
23 Min.
Stefan Kuntz wird tot auf Bahngleisen gefunden. Zunächst ist nicht klar, ob es sich um Selbstmord oder Selbstjustiz handelt. Kuntz war als Lokführer für ein Zugunglück, bei dem Menschen ums Leben kamen, verantwortlich. Hat er den Druck nicht mehr ertragen, oder war es Rache?
Weitere Folgen in Staffel 12
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
