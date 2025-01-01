Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödlicher Schaltkreis

SAT.1Staffel 12Folge 27
Tödlicher Schaltkreis

Tödlicher SchaltkreisJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 27: Tödlicher Schaltkreis

23 Min.

Stefan Lindberg stirbt nachts durch eine manipulierte Stromleitung auf einer Großbaustelle. Niemand kann sich erklären, was der arbeitslose Mann auf der Baustelle zu suchen hatte und wer ihn dorthin bestellt hat. Stefans Geheimnis fordert kurze Zeit später ein weiteres Opfer.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen