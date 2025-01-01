Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 28: Aschenputtel
23 Min.
Die Putzkraft Mariana Wassilijew wird brutal zusammengeschlagen. Kurz zuvor hatte die junge Russin einen heftigen Streit mit ihrer Chefin Adriana Riesrath. Dass die ihre Angestellten fast wie Sklaven hält, ist nicht die einzige Überraschung für die Kommissare.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1