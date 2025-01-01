Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Schlägerbräute
23 Min.
Die 15-jährige Celina Kohns wird zur Schlägerbraut, weil ihr Vater sie schlägt. Sie selbst gerät wegen Körperverletzung ins Visier der Kommissare. Im Laufe der Ermittlungen spitzt sich die Lage jedoch dramatisch zu. Ihr Stiefvater kommt auf der Baustelle ums Leben. War es ein Arbeitsunfall?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1