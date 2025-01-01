Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 37: Zoff im Revier
23 Min.
Eine junge, russische Prostituierte wurde getötet. Doch die Ermittlungen der Kommissare scheinen an der Sturheit des Zolls zu scheitern. Die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein und Ermittler Isi Aydin trifft eine folgenschwere Entscheidung ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1