Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Zwei Mamas und ihr Prinz
23 Min.
Am fünften Geburtstag von Linus steht plötzlich sein leiblicher Vater Marco vor der Tür und will Kontakt zu seinem Sohn. Linus' lesbische Eltern Anna und Tessa wollen aber genau das verhindern. Als Anna wenig später schwer verletzt aufgefunden wird, scheint der Fall klar ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1