Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 12Folge 43
Folge 43: Stutenbissig

23 Min.

Nachdem die 21-jährige Laura Jenssen hart stürzt, finden sich versteckte Reißzwecken in den Beinbandagen ihres geliebten Wallachs Pegasus. Die Kommissare ermitteln zwischen Eifersucht, verletzten Gefühlen und zerbrochenen Hoffnungen.

SAT.1
