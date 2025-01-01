Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erben und sterben

SAT.1Staffel 12Folge 45
Folge 45: Erben und sterben

23 Min.

Die schwer kranke Antonia Rothwitz wird tot aufgefunden. Überraschend erbt ihre obdachlose Tochter Elisabeth ein kleines Vermögen. Doch mit der Tochter hat sie seit langem keinen Kontakt gehabt. Und welche Rolle spielt Elisabeths windiger Exmann, der die Verstorbene vor kurzem noch um Geld anpumpte?

