Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Erben und sterben
23 Min.
Die schwer kranke Antonia Rothwitz wird tot aufgefunden. Überraschend erbt ihre obdachlose Tochter Elisabeth ein kleines Vermögen. Doch mit der Tochter hat sie seit langem keinen Kontakt gehabt. Und welche Rolle spielt Elisabeths windiger Exmann, der die Verstorbene vor kurzem noch um Geld anpumpte?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1