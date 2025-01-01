Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf engstem Raum

SAT.1Staffel 12Folge 46
Auf engstem Raum

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 46: Auf engstem Raum

22 Min.

Ein Geiselnehmer bedroht drei weiteren Personen in einem Fahrstuhl mit einer Waffe. Fieberhaft versuchen die Kommissare ein Blutbad zu verhindern. Warum bedroht der Mann die Menschen in dem Fahrstuhl? Können ihn die Ermittler davon abhalten?

