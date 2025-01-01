Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Das letzte Tag
23 Min.
Der Sprayer Lukas Schönberg wird tot unter einer Überführung gefunden. Unfall oder Mord? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, bis sich Bernies Polizeischüler einmischen und den Kommissar damit fast in den Wahnsinn treiben. Dumm nur, dass auch Bernie dann gegen die Regeln verstößt ...
