Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bei Anruf Pfiff

SAT.1Staffel 12Folge 52
Folge 52: Bei Anruf Pfiff

21 Min.

Der Callcenter-Mitarbeiter Carsten Vogel verliert nach einem Trillerpfeifen-Anschlag fast das Gehör. Auf dem Präsidium der Duisburger Polizei sorgt die Geschichte für Aufsehen, weil die Täterin ausgerechnet die Großmutter des Ermittlers Christian Becker ist.

