Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Zurückgelassen
21 Min.
Eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt? Die dreijährige Fabienne wird von ihrer Mutter Sandra im Kindergarten mit Geld und der Nachricht zurückgelassen, dass sich jemand um sie kümmern soll. Was hat Sandra zu einer solchen Tat getrieben und warum ist sie spurlos verschwunden?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1