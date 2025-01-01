Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zurückgelassen

SAT.1Staffel 12Folge 60
21 Min.

Eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt? Die dreijährige Fabienne wird von ihrer Mutter Sandra im Kindergarten mit Geld und der Nachricht zurückgelassen, dass sich jemand um sie kümmern soll. Was hat Sandra zu einer solchen Tat getrieben und warum ist sie spurlos verschwunden?

