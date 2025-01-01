Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Ausgezählt
21 Min.
Boxkampf mit tödlichem Ende? Die Leiche von Stefan Suhr wird in einer verlassenen Lagerhalle gefunden. Was hatte der Immobilienmakler dort zu suchen? Auf der Suche nach dem Täter durchleuchten die Ermittler die illegale Boxszene und finden heraus, dass das Opfer ein Doppelleben geführt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Alle Staffeln im Überblick
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
