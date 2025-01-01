Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 12Folge 65
Folge 65: Leicht entflammbar

21 Min.

Eine Bombendrohung geht im Polizeipräsidium ein. Ein Unbekannter droht, ein Uni-Gebäude innerhalb der nächsten 60 Minuten in die Luft zu sprengen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Wo befindet sich die Bombe? Und wer steckt dahinter? Dann taucht eine weitere Bedrohung auf ...

SAT.1
