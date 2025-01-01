Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Liebeswahn

SAT.1Staffel 9Folge 100
Liebeswahn

LiebeswahnJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 100: Liebeswahn

22 Min.Ab 12

Die 23-jährige Jasmin wird bedroht, verfolgt und heimlich fotografiert. Kurz nachdem sie bei den Kommissaren Hilfe sucht, wird sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Auf der Suche nach dem Täter lichtet sich der Schleier und sie stellen fest, wie schnell aus Vertrauen Verrat und aus Liebe Besessenheit wird.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen