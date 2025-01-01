Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schönes Püppchen, totes Püppchen

SAT.1Staffel 9Folge 14
Folge 14: Schönes Püppchen, totes Püppchen

22 Min.Ab 12

Bizarrer Tod: Die Schönheitskönigin Daniela Meier wird erstochen in einem Ballkleid mitten im Wald aufgefunden. In ihrer Hand hält sie eine Plastikpuppe, die dem Opfer zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Handschrift eines Psychopathen? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, bis sie eine absonderliche Entdeckung machen ...

SAT.1
