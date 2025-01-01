Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Fehlstart

SAT.1Staffel 9Folge 16
22 Min.Ab 12

Die Unternehmergattin Carmen Fromm wird beim Joggen brutal entführt. Sie hatte keine Chance. Glücklicherweise gibt es jedoch zwei Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Dumm nur, dass sie gänzlich unterschiedliche Aussagen tätigen. In einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit schwinden zunehmend die Chancen, das Opfer lebendig zu finden ...

