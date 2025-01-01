Zum Inhalt springenBarrierefrei
Keine Nummer unter diesem Anschluss

SAT.1Staffel 9Folge 11
Folge 11: Keine Nummer unter diesem Anschluss

22 Min.Ab 12

Tod eines Kronzeugen: Kurz vor seiner entscheidenden Aussage in einem Mordprozess wird der 26-jährige Jörg Peters brutal erschlagen. Wer wollte den Zeugen für immer zum Schweigen bringen? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf eine tragische Liebesgeschichte, die ein mörderisches Ende findet ...

SAT.1
