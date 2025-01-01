Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 4: Leben und Tod
22 Min.Ab 12
Ein unbekannter Toter im Wohnzimmer der Juweliersfamilie Merfeld - die Kommissare kennen weder seine Identität noch die Todesursache, denn die Leiche verschwindet auf dem Weg in die Rechtsmedizin spurlos. Als das Opfer jedoch plötzlich wieder lebendig gesehen wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1