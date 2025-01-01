Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben und Tod

SAT.1Staffel 9Folge 4
Folge 4: Leben und Tod

22 Min.Ab 12

Ein unbekannter Toter im Wohnzimmer der Juweliersfamilie Merfeld - die Kommissare kennen weder seine Identität noch die Todesursache, denn die Leiche verschwindet auf dem Weg in die Rechtsmedizin spurlos. Als das Opfer jedoch plötzlich wieder lebendig gesehen wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel ...

SAT.1
