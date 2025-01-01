Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 9Folge 8
Folge 8: Meister Hansen ist tot

22 Min.Ab 12

Der cholerische KFZ-Meister Heinz Hansen wird überfahren in seiner Werkstatt aufgefunden. Ein Familiendrama oder ein erbitterter Erbschaftsstreit? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf. Doch je mehr Tatverdächtige sie befragen, umso mehr verwischen die Grenzen zwischen echten Beweisen und gelegten Spuren.

SAT.1
