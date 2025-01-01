Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 6: Der Tod macht Kasse
22 Min.Ab 12
Die letzte Abrechnung: Raphaela Meier, die Chefin eines erfolgreichen Gourmetrestaurants, verschwindet eines Abends nach Dienstschluss spurlos. Als die Kommissare den gesamten Laden auf den Kopf stellen, machen sie im Kühlraum eine abscheuliche Entdeckung ...
