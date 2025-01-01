Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Tod macht Kasse

SAT.1Staffel 9Folge 6
Der Tod macht Kasse

Der Tod macht KasseJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 6: Der Tod macht Kasse

22 Min.Ab 12

Die letzte Abrechnung: Raphaela Meier, die Chefin eines erfolgreichen Gourmetrestaurants, verschwindet eines Abends nach Dienstschluss spurlos. Als die Kommissare den gesamten Laden auf den Kopf stellen, machen sie im Kühlraum eine abscheuliche Entdeckung ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen