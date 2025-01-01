Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Preis der Schönheit

SAT.1Staffel 9Folge 5
Der Preis der Schönheit

Folge 5: Der Preis der Schönheit

22 Min.Ab 12

Der Beachclub-Betreiber und Frauenheld Max Breuer wird tot in seiner Bar aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf seine Konkurrentin Marie Engert, doch die gibt sich ahnungslos. War es wirklich ein Mord unter Rivalen, oder wurden ihm seine ständigen Affären zum Verhängnis?

SAT.1
