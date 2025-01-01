Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Der Preis der Schönheit
22 Min.Ab 12
Der Beachclub-Betreiber und Frauenheld Max Breuer wird tot in seiner Bar aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf seine Konkurrentin Marie Engert, doch die gibt sich ahnungslos. War es wirklich ein Mord unter Rivalen, oder wurden ihm seine ständigen Affären zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1