Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Liebe geht durch den Magen
22 Min.Ab 12
Pizza bestellt - Prügel kassiert: Bernie Kuhnt erwacht gefesselt und geknebelt in der Küche eines italienischen Restaurants. Von dem Pizzabäcker Luigi Fighetto fehlt jedoch jede Spur. Wurde er entführt, oder sogar getötet? Auf der Suche nach dem Vermissten stoßen die Kommissare auf mehr als eine skurrile Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1